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21.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко обещает не дать сформировать «пророссийское большинство» в Раде

Президент Украины Петр Порошенко одной из своих задач в политике после ухода с поста президента видит противодействие формированию пророссийского большинства в парламенте. Об этом он заявил на брифинге в своем штабе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша команда будет противодействовать планам Кремля сформировать лояльное к себе большинство во время парламентских выборов. Это – еще одна причина, почему я должен остаться в политике и защищать страну», – сказал он.

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«Я горжусь тем, что мы сделали за эти пять лет, наша команда – вся Украина. Вашими усилиями это получилось. Если бы я не имел вашей поддержки, ничего бы не вышло», – добавил Порошенко.

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