После объезда передовой на Луганщине. В чём особо нуждаются бойцы

Я не генерал и не командующий корпусом. Даже не заместитель командующего по тыловому обеспечению. Поэтому полной картины по всем частям у меня быть не может. Пишу только о том, что видел в тех местах, где был.

На нашем участке фронта мы развозили рождественские подарки по частям-«смежникам». Подарки присылали добрые люди из Волгоградской и Московской областей. Их собирали казаки, дети со своими школьными учителями и даже коллективы магазина «Пятерочка». А луганская молодежь из Патриотической ассоциации Донбасса своими руками приготовила рождественские угощения.

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Главное во всех этих подарках – это любовь народа к своим воинам. Дети даже прикрепляли к каждой шоколадке и коробке конфет трогательные послания и открытки, написанные собственноручно. Эти рисунки и открытки бойцы закрепляют в своих «располагах» и блиндажах. И глядя на них, понимают, что тяготы воинской службы они переносят ради этих детей.

Внимание народа и детей к воинам – бесценно. Они настолько заботятся о солдатах, что присылают в посылках бритвенные и туалетные принадлежности, бытовую химию, еду. Однако, что касается еды, то должен заметить следующее. Недостатка в основных продуктах питаниях у наших воинов нет. На прифронтовых складах стоят горы ящиков с консервами, крупами и даже овощами. Более того – везде, где я бывал, бойцы сами делятся продуктами с нуждающимся мирным населением. То есть, поесть им хватает.

В целом, снабжение поставлено хорошо. В питании и вещевом обеспечении части не испытывают недостатка. Другое дело, что это обеспечение не успевает за техническим прогрессом. Форму бойцам, конечно, выдают. Но форма это – массовая, изготовленная в разные годы – которая хранилась на складах в России. А воинам хотелось бы быть одетыми более красиво и современно. Иметь боевые пояса и удобные качественные разгрузки и бронежилеты. Кому-то помогают волонтеры, остальные одеваются на рынках и в коммерческих военторгах. Благо, денежное содержание позволяет. Кстати, поэтому быстро пустеют открытые в некоторых городах ЛДНР банкоматы российского банка ПСБ – из частей приезжают военные с российскими картами своих сослуживцев и снимают жалованье за себя и за товарищей.

На рынках Донбасса военных товаров производства солидных фирм не найдешь, зато есть «китай» и большой выбор различных самопальных российских и местных контор, которые шьют плюс-минус удобную форму нужных расцветок под любой сезон и даже почти по правильным лекалам. То есть, недорого, удобно и красиво. Поэтому на фронте неизбежен разнобой «по форме восемь». И это нормально. Хотя тоска по «настоящему», «модному» современному снаряжению никуда не девается.

Сложнее обстоит дело с техническим оснащением. Производство военных приборов и приборов двойного назначения развивается бурно и, естественно, все новинки появляются у наших бойцов далеко не сразу. Тем более, если это иностранные коммерческие образцы. Я веду речь о прицелах, приборах ночного видения, средствах оптического, радио- и электронного наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Бойцам русской армии, всех других наших военных формирований все это очень нужно. Потому что наш противник пользуется техническими «приблудами» очень активно.

Хоть многое из западной помощи и львиная доля собранных украинцами средств нещадно разворовывается, но что-то и до фронта доходит. Да, массовому мобилизованному украинскому «мясу» особо модных и современных приборов никто не дает. Но у различных спецподразделений, разведок, диверсионных групп, нацистских подразделений-банд всего этого в достатке. И если ты ночью охраняешь блокпост в одном бушлате и с автоматом, то очень не хочется, чтоб на этот блокпост вышла вражеская ДРГ, «упакованная», как космодесантники, с ночными прицелами и «саунд-модераторами». И не надо думать, что у укропов с этим все хорошо – они жаловались на сотрудников ЧВК «Вагнер», которые перешли на ночной режим работы и стали выщелкивать украинцев, пользуясь тем, что большинство их беспилотников ночью не видят и не летают.

Кстати, беспилотники – это классический пример. В начале СВО для большинства наших частей БПЛА были экзотической игрушкой. Но очень быстро стало понятно, что даже небольшой коммерческий коптер может оказать неоценимую помощь фронтовому подразделению, став «летающим биноклем» – обеспечивая корректировку огня и аэроразведку. И благодаря усилиям русских волонтеров, сегодня у нас коммерческих беспилотников на фронте не меньше, чем у украинцев, которые кичатся «современностью» своей армии. И даже в армии, которая по природе своей является достаточно консервативной структурой, процесс централизованного обеспечения всех частей (а не только крупных соединений) беспилотной авиацией официально запущен. Русская армия имеет все возможности завершить конфликт небывало обновленной и осовремененной.

Что из этого всего следует? Что бойцам на фронте нужно две вещи. Первое – это внимание, моральная поддержка. И второе – современные технические средства. Если у вас достаточно скромные материальные возможности – напишите доброе письмо. Закажите молебен в храме о здравии Русских воинов. Помогает, проверено. А если хотите помочь материально – поучаствуйте в сборах, которые проводят уважаемые и авторитетные люди, которые строго отчитываются о тратах и закупают действительно необходимые для каждого отдельного подразделения дорогостоящие военные приборы. А пакет гречи лучше передать мирным жителям. Поверьте, у военных и гречи, и тушенки в достатке.