После взятия Авдеевки обстрелы Донецка не закончатся – политолог

Елена Острякова.  
16.11.2023 21:19
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


ВСУ остервенело пытаются удерживать фронт на всех горячих точках, понимания, что если они хоть где-то отступят, посыпется все.

Об этом в интервью Максиму Григорьеву заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ остервенело пытаются удерживать фронт на всех горячих точках, понимания, что если они хоть...

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«Они прекрасно понимают, что держать фронт они могут только целиком. По-другому у них не выйдет. Если где-то они начнут отступать, они начнут отступать везде, и это отступление очень быстро перейдет в бегство. Поэтому они будут стоять на этом рубеже до тех пор, пока могут. Как только они его потеряют, они потеряют не только Авдеевку, они потеряют все», – сказал Ищенко.

При этом военное значение Авдеевки для Украины он считает «нулевым», поскольку обстреливать Донецк можно и из других точек.

«Из Авдеевки нельзя обстреливать Белгород, но его обстреливают. И Курск. И Севастополь пытаются обстреливать. И Донецк будут обстреливать после того, как Авдеевку возьмут, только если фронт не рухнет полностью.

У них есть ракеты дальностью 150-300 км, что-нибудь да долетит», – сказал Ищенко.

По мнению политолога в Киеве знают, что возможности победить военным путем у них нет, и поэтому пытаются победить психологически, чтобы население России устало от обстрелов и потребовало прекращения войны.

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