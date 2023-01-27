Посол Германии: Украинцы согреются мусором и подсолнечным маслом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Планы Германии по освоению зелёной энергетики на Украине никуда не делись, лишь отсрочены до окончания боевых действий, зато сейчас страна стала площадкой для экспериментов в данной отрасли.

Об этом в интервью изданию «Тиждень» заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Она сказала, что бизнес-интересы Германии на Украине – это в первую очередь зелёная энергетика.

«Для нас Украина остаётся страной-пилотом для производства зелёного водорода, даже министр Кулеба это вспоминал, когда был с нашим министром. Над этим нужно продолжать работать. Есть переговоры между компаниями, война это всё не тормозила, но есть и другие отрасли», – заверила посол.

При этом она добавила, что Германия не остаётся в стороне и сейчас, пока идут боевые действия.

«Сейчас энергоснабжение очень децентрализируется на Украине, это хорошо, потому что таким образом российские нападения не могут разрушать одновременно много сетей. Это более маленькие котлы, это инновационные идеи. Мы, например, будем поставлять в Тростянец Сумской области котлы, которые могут работать от подсолнечного масла – то есть продукт, который действительно тут производится, и его очень много, потому что с экспортом сейчас сложно. Или переработка мусора – тоже в теплоэнергию, есть очень разные идеи, у Германии есть технологии, и она может их поставлять», – рассказала Фельдгузен.