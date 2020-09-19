Поздно спохватились в Минске: Признание Крыма уже не самое важное для Москвы

19.09.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не будет настаивать на признании Белоруссией российского статуса Крыма, ей важнее получить экономические уступки.

Об этом сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил проживающий в Лондоне политолог Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, безусловно, важный для Путина символ, но лучше деньгами. Россию интересует, на самом деле, доступ к белорусским монопольным корпорациям, к каким-то важным инфраструктурным объектам. Я думаю, что Россию должен интересовать газопровод и нефтепровод Белоруссии, контроль за экспортом нефти, базовые предприятия машиностроения, которые важны для российской оборонки. Я думаю, вот где лежит центр тяжести этих переговоров.

Понимаете, Путин – он человек реальной экономики… Путин имперской романтике не чужд, но деньги важнее», – сказал Пастухов.

Напомним, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте Александра Турчинова в 2014 году, не задумываясь, отдал бы приказ стрелять. Он также заявлял, что Россия «оттяпала Крым».

Сейчас близкие к Лукашенко политологи пишут о том, что признание российского статуса Крыма реально.