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Новости Украины

Живущий в Москве украинский пропагандист Роман Цимбалюк, известный регулярными оскорблениями жителей России, получил аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдёт в четверг. Это произошло, несмотря на то, что ранее Цимбалюк получил повестку о вызове в прокуратуру по обвинению в разжигании розни.

Это не помешало чиновникам отправить украинскому пропагандисту приглашение, составленное с подчеркнутой вежливостью. Документ опубликовал сам Цимбалюк, хвастаясь своей безнаказанностью. Такую лояльность к украинцу в пресс-службе Кремля объяснили нежеланием повторять опыт официального Киева, где российским СМИ давно запрещена работа в госучреждениях.

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«Вы серьезно???!! Уважаемый Цимбалюк? Тогда мы неуважаемые жители России, так получается. Без уважаемого никак президент не проведет пресс-конференции? Без селфаков этой пропитой свиньи, которая, не стесняясь, оскорбляет россиян, и льет помои на Россию… Коллеги из Донецка сообщили, что им в этом году отказали в аккредитации… видимо, их интересы будет уважаемый Роман представлять», – изумляется российский тележурналист Ольга Курлаева.

Советник МИД ЛНР Родион Мирошник считает, что благородный жест пресс-службы Кремля на Украине не оценят.

«Думаете, что кто-то оценит адекватный подход к аккредитации даже таких персонажей как Цимбалюк?! Это на Украине то? С ее «чёрными списками», арестами и не допуском журналистов не то что на пресс-конференцию президента, в страну! Увы, украинский режим живет не умом, а страхом!» – комментирует Мирошник.

Телеведущий Владимир Соловьев указывает на парадокс – число аккредитованных на встречу с президентом журналистов в этом году сокращено из-за коронавирусных ограничений. Однако Цимбалюк все равно попал в список. Таким образом, вместо депортации украинскому пропагандисту позволяется продолжать зарабатывать в Москве на оскорблении русских людей.

Более того, вызов в прокуратуру Цимбалюка назначен на следующий день после президентской пресс-конференции. А это значит, что украинский пропагандист постарается представить себя жертвой, например, задав провокационный вопрос Путину. Чтобы в случае высылки из РФ вернуться в Киев героем.

Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков считает, что ситуация вокруг Цимбалюка демонстрирует печальную тенденцию в медиа-сферы в РФ.

«Певицу ртом Максакову – после всех её… э-э-э… «неприятных» публичных высказываний в адрес РФ и т.п. – приняли обратно с распростертыми объятиями. Подобные случаи можно перечислять и перечислять – их множество. Почему к Цимбалюку так несправедливы?» – язвительно напоминает Стрелков.