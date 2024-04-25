Президентские выборы в Молдове: главная проблема блока «Победа» – первого врага Майи Санду

Прошедший в Москве съезд оппозиционных молдавских депутатов и общественников, которые заявили о создании нового избирательного блока «Победа-Виктория», стал эффектным мероприятием, наделавшим много шума. Создание структуры, в которую вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», – неплохой старт в преддверии президентских выборов, но это только полдела. Политолог Анатолий Дирун комментирует «ПолитНавигатору» позиции объединенной политической силы Илана Шора.

ПолитНавигатор: В Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока «Победа». В сети иронизируют, что Илан Шор провел очередной ребрендинг своих политических активов в Молдове. Насколько всё это – объединение партий, название блока, съезд в Москве – эффективно с точки зрения политтехнологий? На что может рассчитывать новое политическое объединение в реальности?

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Анатолий Дирун: Концентрация политических сил, особенно в преддверии президентских выборов – это логичный ход, направленный на объединение усилий, усиления взаимодействия, координации информационной политики различных политических партий. Конечно, тот, кто занимается молдавской тематикой, прекрасно понимает, что на съезде оппозиционных депутатов в Москве была представлена только часть оппозиции: без социалистов и ряда других внепарламентских партий. То, что Илан Шор стал инициатором такого объединения, вполне логично. Его политические проекты отличаются высокой динамикой. И тот тайминг, с точки зрения планирования, а также формат и место проведения мероприятия в Москве – сделали это событие заметным и эмоциональным явлением в политической жизни Молдовы.

Относительно политических перспектив на выборах понятно уже сегодня, что главная проблема для блока «Победа» – это не стратегия избирательной кампании по привлечению граждан. Главная проблема – добиться регистрации своего кандидата на предстоящих выборах. А тот факт, что согласно социологическим исследованиям, партия ШОР традиционно уже проходит избирательный порог и попадает в парламент, свидетельствует об устойчивой электоральной базе этой структуры.

ПолитНавигатор: Представители блока «Победа» пообещали выдвинуть своего кандидата на пост президента Республики Молдова с шансами выиграть. Кто бы это мог быть?

Анатолий Дирун: Сегодня бессмысленно гадать, кого может выдвинуть руководство блока «Победа». В любом случае у этого кандидата будут как свои сильные стороны, так и уязвимые места. В зависимости от того, насколько этот потенциальный кандидат сможет представлять реальную угрозу для действующего президента Майи Санду, ее команда и будет принимать решение: регистрировать кандидата от блока «Победа» или нет.

ПолитНавигатор: Известно, что руководство политического блока «Победа» ведет переговоры с другими партиями, которые могли бы присоединиться к этому объединению. До сих пор мы наблюдали сильную разобщенность молдавской оппозиции. Может тут что-то выстрелить?

Анатолий Дирун: Разобщенность молдавской оппозиции – это уже фирменный почерк. Неспособность создать хотя бы организационную платформу для координации усилий, не говоря уже о едином кандидате, значительно снижает шансы оппозиции пробиться во второй тур выборов. Если, конечно, сама партия власти не наделает ошибок. Пока ожидания на счет консолидации усилий оппозиции невысокие.

ПолитНавигатор: В кишиневском аэропорту силовики надолго задерживали, допрашивали участников съезда молдавской оппозиции, прибывших из России после участия в съезде по формированию блока «Победа». Если власть так жестко действует, значит, видит серьезную конкуренцию со стороны нового политического формирования?

Анатолий Дирун: Жесткая встреча участников съезда блока «Победа» в кишиневском аэропорту – это скорее несогласованность действий молдавской власти, которая к моменту возвращения граждан Молдовы к себе домой просто не смогла или не успела выработать единый подход о реагировании на прилет такой большой массы людей с оппозиционного мероприятия. В свою очередь, любая несогласованность свидетельствует о суете и возможности потери контроля над ситуацией в целом.

ПолитНавигатор: Илан Шор и его сторонники, судя по всему, уже начали президентскую кампанию. Предпринимаются эффектные шаги, делаются громкие заявления. В числе таких заявлений – идея Шора об объединении страны на основе федерализации при посредничестве России. Такой план, по мнению политика, устроил бы и Кишинев, и Тирасполь. Ранее идеи федерализации уже предлагались, в том числе при посредничестве России, меморандум Козака, например. Ничего не прошло. Что сейчас изменилось? Или, может быть, это лишь ни к чему не обязывающая предвыборная риторика?

Анатолий Дирун: Идея федерализации как механизма решения приднестровского вопроса не является новой. Полагаю, что более уместным сейчас для молдавских политиков является вопрос возобновления переговорного процесса, интенсификации официальных контактов между Кишиневом и Тирасполем с целью обеспечения мира в регионе и решения конкретных проблем граждан. Начиная от медикаментов и заканчивая вопросом экспорта продукции из Тирасполя. Что касается политического урегулирования, то судьба Приднестровья в целом будет решаться на полях сражения Украины. И чем дольше эта война затягивается, тем больше рисков, что и судьба Молдовы также будет зависеть от исхода военных действий на территории Украины.