«Приватбанк» обманул не только крымчан, но и бежавших патриотов Украины

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

«Приватбанк» до сих пор не выплатил долги не только поддержавшим воссоединение с Россией жителям Крыма, но и украинским патриотам, уехавшим с полуострова на материк.

Об этом координатор «крымской приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека» адвокат Анна Расамахина заявила на презентации, прошедшей в Киеве, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«ПриватБанк» прекратил обслуживание счетов, открытых в крымских отделениях, в марте 2014 года. Для лиц, желающих вернуть свои «крымские вклады» через суд, этот процесс может занять от трех до семи лет. Однако после нескольких лет судебных процессов зачастую деньги все равно невозможно получить.

Всего с момента потери контроля Украины над Крымом украинскими судами рассмотрено более четыре тысячи исков крымских клиентов «Приватбанка».

При этом позиция по отношению к крымским вкладчиков представителей банка в судах и позиция руководства банка в его официальных заявлениях оказались совершенно разными.

На практике банк умышленно затягивал судебное разбирательство крымских исков, сознательно сообщал ложные сведения суду и пытался избежать выполнения своих обязательств.

Можно было бы ожидать, что позиция банка изменится после того, как в 2016 году в результате конфликта с Петром Порошенко контроль над ним потерял олигарх Игорь Коломойский – тогда финучреждение перешло в государственную собственность.

Однако люди по-прежнему не могут получить свои вклады, а банк саботирует судебные разбирательства. Только теперь банк государственный, и эти действия отражают позицию государства, сокрушается юрист.

«Крымское дело касается каждого, потому что это системное, откровенное нарушение законодательства Украины. Оно было начато руководством коммерческого Приватбанка, но было полностью, без изменений, продолжено руководством государственного Приватбанка. Поэтому если такую позицию можно занять в отношении жителей Крыма, то почему завтра нельзя будет начать дискриминацию какой-то другой категории граждан? Не вижу, почему это невозможно, если мы уже наблюдаем это седьмой год подряд», – заявила Анна Расамахина.