«Привет из Украины» – Карабах выжигают фосфорными бомбами как Донбасс в 2014

01.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Азербайджанские военнослужащие и турецкие «прокси» в ходе войны в Нагорном Карабахе используют запрещённые фосфорные бомбы – вероятно, доставленные им с Украины.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас показываем «привет из Украины» – белый фосфор, запрещённые боеприпасы, которые применялись в Арцахе азербайджанскими войсками, хотя они это и отрицают. И я вспомнил, что такая же ситуация была и в Донбассе, хотя Европа тогда этого не видела.

И учитывая, что самолёты с военной техникой и боеприпасами через Грузию летают регулярно – как я понимаю, это их белый фосфор сейчас работает против Карабаха», – сказал он.

Слова Соловьёва подтвердил московский журналист Семен Пегов. По его словам, ситуация абсолютно зеркальная с тем, что происходило в Донбассе в 2014 году.

«Всё верно, ситуация абсолютно зеркальная. Я это наблюдал в Семёновке, которая являлась форпостом Славянска. Её фактически полностью выжгли фосфорными боеприпасами, там ни одного целого дома не осталось.

Сейчас здесь горят леса, я сам это наблюдал, когда ездил на фронт в Мартуни – это юго-восточный фронт Арцаха. И по дороге мы наблюдали достаточно большое количество горящих лесов, которые Азербайджан выжигает для того, чтобы, скажем так, проложить путь для своей пехоты. Потому что в лесах, с партизанами и ополченцами, и даже просто карабахскими охотниками, много не навоюешь. Даже с сирийскими наёмниками, которые имеют аналогичный опыт войны», – добавил Пегов.