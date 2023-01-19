Призывавший к убийству российских журналистов киевский политолог ненадолго попал в азербайджанскую тюрьму

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Призывавшего отстреливать российских журналистов украинского политолога Юрия Романенко задержали в Азербайджане по запросу России.

Об этом он сам заявил в эфире интернет-канала «Хвыля», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романенко, выбраться из азербайджанской тюрьмы ему помог погибший накануне замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Енин меня вытащил в Азербайджане, когда я оказался в тюрьме и меня задержали по запросу России. Он мне написал, что все будет нормально, все будет хорошо, мы сделаем все усилия. Не только он, но благодаря ему это произошло, меня вытащили, по личному указанию Алиева меня вытащили, дали возможность поехать, посмотреть Карабах и закончить свое дело, ради которого я туда приезжал», – сказал политолог.

« Это был очень важный момент в моей карьере почувствовать, что у нас есть государство, которое тебя может защитить, и оно будет защищать не потому, что ты бабки какие-то заплатил или еще что-то, а потому, что оно должно защищать своих граждан», – заявил Романенко.