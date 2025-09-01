Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим ночью атаковал Россию. По даннынм МО РФ, с вечера вчерашнего дня противник запустил 75 дронов.

Кроме того, Украина опубликовала кадры пуска ракет «Фламинго», передает корресопндент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в в городе Кропоткин начался пожар на трансформаторной станции на площади 80 квадратных метров, который был потушен к утру.

Эта подстанция питает железнодорожный узел.

Со стороны России массовых пусков не было.

Тем не менее командование Воздушных сил ВСУ сообщало ночью о работе российских дронов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Кроме того, говорится о пуске беспилотников в направлении Одесской области. Результаты прилетов пока неизвестны.

Что касается пуска ракет «Фламинго», то достоверно неизвестно, когда были сделаны кадры. Некоторые украинские паблики предположили, что ракеты пошли на Крым. Тем не менее на данный момент каких-либо прилетов на полуострове не зафиксировано.