Путин анонсировал возвращение России на Аляску

Елена Острякова.  
05.09.2025 11:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 581
 
Дзен, Политика, Россия, США, Энергетика


У России есть технологии добычи газа, которые интересуют США и могут применяться на Аляске, заявил Владимир Путин сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем, там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются более эффективными, чем те, которыми располагают наши американские партнеры. Они это знают и на уровне участников экономической деятельности готовы к сотрудничеству. Мы тоже готовы. Если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению. И в Арктике можем совместно работать», – сказал Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У России есть технологии добычи газа, которые интересуют США и могут применяться на Аляске,...

Он допустил работу с США и Китаем в трехстороннем формате на арктических месторождениях.

The New York Times накануне писала, что крупнейший город Аляски Анкоридж может остаться без газа уже через несколько лет, потому что действующие в Атлантическом океане в заливе Кука месторождения истощаются.

Большие запасы газа имеются в отдалённом районе арктической тундры примерно в 1380 километрах от Анкориджа, однако оттуда нет трубопровода. Его строительство неоднократно обещали политики, но это так и не было реализовано.

Публицист Сергей Мардан считает, что президент США Дональд Трамп должен проявить разумность и принять предложения России.

 «Или он действительно, как любит, заключит эффективную сделку (даже СДЕЛКУ) или погрузится в макабрический мир дорогих европейских партнёров и киевских упырей с неясными перспективами и совершенно отчётливо выступающим поражением», – написал Мардан.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить