Путин назвал главный результат СВО

07.12.2022  19:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Россия обрела в результате СВО новые территории и миллионы сограждан.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обрела в результате СВО новые территории и миллионы сограждан. Об этом сегодня на...

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«Конечно, это (СВО – ред.) длительный процесс может быть. Но появились новые территории. Это – значимый результат для России. Да чего греха таить, Азовское море стало внутренним морем РФ. Это серьезные вещи. Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю.

Но самое главное – это люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью пространства нашей общей культуры, традиций, языка. Это самый главный результат. И они теперь с нами. Это миллионы людей», – сказал Путин.

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