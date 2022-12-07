Путин назвал главный результат СВО

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Россия обрела в результате СВО новые территории и миллионы сограждан.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это (СВО – ред.) длительный процесс может быть. Но появились новые территории. Это – значимый результат для России. Да чего греха таить, Азовское море стало внутренним морем РФ. Это серьезные вещи. Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Но самое главное – это люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью пространства нашей общей культуры, традиций, языка. Это самый главный результат. И они теперь с нами. Это миллионы людей», – сказал Путин.