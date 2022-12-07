Путин о ядерных средствах РФ: Не применять первыми – не значит применять вторыми

Россия может первой применить ядерное оружие, но только в качестве защиты. Кроме того, РФ обладает такими совершенными ядерными средствами, которые, вылетев в ответ, могут прилететь на территорию противника раньше.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза ядерной войны нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой, то если не применяет первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия применения средств защиты, а именно как защиту рассматриваем оружие массового поражения, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», – сказал Путин.

Он напомнил о том, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) США в большом количестве расположено на европейской территории.

«Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется. Ведь никто не замечает и не хочет замечать то, что делается и говорится в странах-соседях. Мы же свое ТЯО на территории других стран не имеем. А американцы имеют: и в Турции, и в целом ряде других государств стран Европы. Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы этого пока не делали», – сказал Путин.

Президент напомнил, что первой об использовании ядерного оружия заявляла бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, а он был вынужден в ответ акцентировать некоторые моменты.

«Ее высказывания никто не заметил, а мои стали выпячивать. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. Но мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор», – сказал Путин.