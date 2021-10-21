Путин отделил от народа украинскую власть и ждёт момента для её уничтожения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не знает, какую политику вести в отношении Украины, чтобы не допустить ее превращения в АнтиРоссию, а также, что будет делать Москва в ответ на размещение баз НАТО в «незалежной».

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, отвечая на вопрос украинского политолога Михаила Погребинского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос. Самое простое сказать: украинский народ сам должен принять решение, сформировать такие органы власти и управления, которые бы отвечали его чаяниям и ожиданиям. Ну да, так. Но с другой стороны – и она есть, я не могу об этом не сказать. Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за государственную измену. Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет – за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, которые крайне важны для самой Украины.

Беспокоит, что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают на улицах, а кого-то изолируют. Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям. Люди боятся даже отвечать на опросы социологические. Потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, руководит Украиной, независимо от фамилии президента.

Потому что приходили к власти руководители, опираясь на голоса избирателей юго-востока, а потом меняли свою позицию на прямо противоположную. Потому что молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут выполняться предвыборные обещания. Но агрессивное националистическое меньшинство подавляло волю к принятию ожидаемых населением Украины решений. Они и руководят страной.

Это тупик, я не понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы эти отношения выстроить, но угроза превращения в АнтиРоссию имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для РФ», – сказал Путин.