Путин побеждает и может требовать что угодно, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
14.08.2025 09:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2495
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Путин вправе выдвигать требования к Украине – его армия наступает и побеждает.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин может запросить то, что он хочет. Почему? Потому что историю пишут победители, он побеждает. Давайте абстрагируемся от наших лозунгов – на фронте сейчас побеждают московиты, у них есть успех.

Понятно, что эти четыре области он, возможно, в реальной жизни никогда не возьмет, а, возможно, возьмет через 5-10 лет. Но мы понимаем, что оно все идет лавинообразно. Мы еще год назад говорили: «чтобы взять Покровск, ему надо 100 лет». А сейчас Покровск почти в окружении, логистики там нет… И вопрос только во времени, когда Покровск падет», – заявил «Купол».

Метки: , ,

