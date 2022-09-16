Путин сожалеет, что Украина выбрала военный путь, а не переговоры
Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что руководство Украины выбрало военный путь, а не переговоры.
Об этом глава государства сказал на саммите ШОС во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее.
Только, к сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят «на поле боя».
Но, тем не менее, мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит», – сказал Путин.
Спасибо!
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