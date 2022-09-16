Путин сожалеет, что Украина выбрала военный путь, а не переговоры

16.09.2022  16:58 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 481
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что руководство Украины выбрало военный путь, а не переговоры.

Об этом глава государства сказал на саммите ШОС во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что руководство Украины выбрало военный путь, а не...

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«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее.

Только, к сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят «на поле боя».

Но, тем не менее, мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит», – сказал Путин.

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