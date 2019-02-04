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04.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, ЕС, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Путин жёстко поставил вопрос по выборам на Украине

Владимир Путин дал понять США и странам Европы о неприемлемости для России переизбрания Петра Порошенко на второй президентский срок на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никого (из кандидатов в президенты Украины – прим. ред.) Россия не будет поддерживать. Британцы готовы поддержать, но очень пассивно, Порошенко. По простой причине: в связи с Брекситом и прочей фигнёй у них инерционная политика в отношении Украины. Просто никто этим не занимается.

В целом для Меркель это (Порошенко – прим. ред.) неприемлемая фигура. Макрону всё равно, но он как Меркель», – отметил эксперт.

«Влияние Путина на выборы косвенное. Оно заключается в том, что Путин перед американцами и европейцами очень жёстко поставил вопрос: «Пока есть Петя – прогресса не будет. Решайте, если вам это интересно – занимайтесь, но мы с ним вести переговоры не будем».

Кое-кому это всё равно. Кто-то считает, что надо решать вопросы, так что если Петя «ой», то не надо в это вмешиваться.

И американцы очень чётко показали, что Петей они не дорожат», – резюмировал эксперт.

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