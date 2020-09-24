«Пьяницы и уголовники». Известный киевский ректор облил грязью Крым и Донбасс

24.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Донбасс надолго впитал ненависть к Украине, а в Крыму Киеву следует надеяться только на татар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий, отвечая на вопрос, как вернуть веру в Украину жителям неподконтрольного Киеву Донбассу.

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«Это сложная ситуация. Даже двумя поколениями не пройдет. Дети выросли, у которых ненависть к Украине вложена. Москва будет держать Донбасс, потому что там готовятся антиукраинские кадры. У этих людей пренебрежение и ненависть к украинскому появилась еще при Советском Союзе», – утверждает Брюховецкий.

По его словам, его с женой якобы выгнала директор музея Чехова в Ялте, услышав украинскую речь.

«Есть надежда на крымских татар, которые стоят твердо. Это их земля, будут бороться. Надо было сразу, когда формировалась государство, сделать полуостров крымскотатарской автономией. Москва все равно лезла бы, но тогда имели бы основу, чей Крым», – высказался собеседник издания по Крыму.

Дальше он вернулся к Донбассу, перейдя к оскорбления жителей региона, который, по словам, почетного президента «Могилянки», и раньше не бы процветающим.

«Там просто были больше зарплаты, чем по всей Украине. Как они просаживались – сплошная пьянка. Мои родственники жили на Донбассе, в городе Чистяково. Бывал у них ребенком. Собирались с пацанами моего возраста, как и в Черкассах. Это была середина 1950-х, все жили недавней войной, много калек ходило. Хотя мы ее не застали, но война – это было живое. Играли в войну. Спор всегда был, кто будет немцем. А у донбасских ребят споры начинались с «мой брат уже три ходки сделал в тюрьму, а твой одну», – заявил Брюховецкий.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Брюховецкий похвастался, как издевался над русскоязычными преподавателями.