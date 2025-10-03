Ради хайпа Зеленский может устроить кровавый десант в Крым – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.10.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1401
 
Украина может послать солдат в самоубийственный десант в Крым ради того, чтобы на несколько дней получить международный фурор.

Об этом на канале «Politeka» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил оценить, возможен ли морской десант ВСУ в Крым в этом или следующем году.

«Возможно, у нас получится высадиться и какое-то время продержаться. Но как только это станет неинтересным всему миру, перестанет быть резонансом, оно быстренько прекратится. Как это было и в Сумской области, мы потеряли Юнаковку.

То есть, операция проведена, а потом, когда она уже не вызывает фурора, она свою функцию выполнила. А то, что через две недели Россия выбила всю пехоту, об этом никто не говорит», – сказал Черный.

«Поэтому, я считаю, с Крымом будет то же самое: фурор, что группы высадились, будет какая-то дестабилизация. Но потом Россия найдёт способы, как выбить наши войска оттуда», – добавил он.

