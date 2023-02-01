«Раньше занимались пиаром»: в Москве объяснили, почему у России не оказалось своих ударных дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва до сих пор закупает иранские беспилотники и другое вооружение, потому что много лет до этого российский ВПК в основном занимался крупными и дорогостоящими проектами, хорошо подходящими для пиара.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Злые враги нам всё время говорят, что Россия потеряла свой ВПК. И действительно, иранские ракеты изначально возникли от советских ракет, советских наработок. А сейчас получается, что мы беспилотники и ракеты покупаем у Ирана. У них они лучше, мы что-то не можем?» – спросил ведущий.

«У российского ВПК нет ничего, что мешало бы создавать такого рода системы вооружения, как недорогие массовые беспилотники, ракеты, и так далее. Проблема в том, что центр тяжести был на какие-то прорывные, очень пиарные проекты. При этом эти лидирующие проекты съедали основную массу финансирования. И просто какие-то проекты остались за бортом», – возмутился Корнев.

Напомним, даже вероятный противник отмечает, что в России в полную силу идёт производственная и трудовая мобилизация, благодаря которой насыщение Вооружённых сил всем необходимым, включая три фронтовые группировки войск, началось ускоренными темпами.