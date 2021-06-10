Рашкин считает, что «народ начал нищать» в седьмую годовщину воссоединения с Крымом

10.06.2021, Киев , Вадим Москаленко

Коммунист-навальнист Валерий Рашкин, переболев ковидом, вновь взялся за старое – проведение несанкционированных митингов под видом «встреч с избирателями».

Сегодня он собрал несколько десятков сторонников у приемной администрации президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на малочисленность, рашкинцы ухитрились блокировать небольшую улицу и препятствовали проезду машин, не реагируя на замечания полиции.

«Котел, где идет бурление недовольства граждан РФ взорвется, клапана не работают и не сработают. Все взорвется к чертовой матери. И все, кто будет у этого котла, получат по заслугам. Именно к этому идет!», – вещал Рашкин.

Сегодня он был осторожен и, говоря о «политических репрессиях», упоминал только однопартийцев и политиков левых взглядов, не солидаризируясь, как раньше, с либералами. Но истинные взгляды коммуниста-навальниста, все-таки, проявились.

«Седьмой год бедствуют и нищают граждане Российской Федерации, четвертый год Россия вымирает», – сообщил Рашкин, не уточнив, почему назвал такие сроки. Возможно, коммунист имел ввиду годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Митинг продлился полчаса. По его окончании полиция предупредила Рашкина, что направит материалы на него в прокуратуру, поскольку «встреча с избирателями» мешала проходу граждан к приемной.