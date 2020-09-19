Разгон «Женского марша» в Минске: Русофобку побрезговали заводить в участок

19.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция сегодня провела очередной «женский марш» в Минске. Оценить количество его участниц сложно, объективных оценок нет, но существенного сокращения по сравнению с прошлой неделей не произошло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку руководить протестами продолжают молодые люди, которые под контролем польских спецслужб в Варшаве ведут сеть телеграм-каналов, сценарии маршей продолжают напоминать анимацию в детских лагерях отдыха.

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Печально наблюдать, как даже возрастные участницы маршей послушно выполняют задания польских затейников. В прошлые выходные они стучали кастрюлями, сегодня задание было посложнее, поскольку аниматоры обозвали марш «блестящим», и нужно было украсить себя фольгой. Не все справились, но многие старались.

Марш завершился массовыми задержаниями. Женщины бешено визжали. Двоим из них стало плохо. Всего было задержано 140 человек.

Сегодня правоохранители не сдержались и, наконец, засунули в автозак полоумную пенсионерку Нину Багинскую, которая стала символом женских маршей. Отметившаяся высказываниями, отдающими пещерной русофобией, бабуля в последний месяц вела себя вызывающе. Она бросалась под колеса автозаков, непотребно ругалась на милиционеров и даже била их ногами.

Впрочем, сегодня боевая старушка отделалась только бесплатной поездкой в РОВД, у дверей которого ее отпустили. Обиженная Багинская долго оттуда не уходила и требовала вернуть свой бело-красный флаг, но безрезультатно. Поругавшись и раздав интервью, пенсионерка удалилась ни с чем, пообещав написать жалобу.