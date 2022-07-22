Регионализация Новороссии идёт полным ходом – российский международник
Признание политическим руководством главного союзника РФ Белоруссии суверенитета ЛДНР и российского статуса Республики Крым – переводит конфликт в другую стадию: панславизм окончательно окажется вне Украины.
Об этом в эфире «Россия 1» рассказал директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его мнению, подобное событие существенно повлияет не только на итог вооруженного противостояния, но и изменит ход истории – юго-восточные регионы начнут возвращаться на кровную Родину.
«Насколько сегодня те шаги, который связаны с укреплением нашего союза с Белоруссией, являются фактором влияния на украинский кризис? Мы увидели новость (заявление белорусского президента – ред.) о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР [«Лукашенко чуть сложнее сказал», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв].
Как всегда. Это, кстати, говорит о том, что он себе может это позволить, поскольку суверенный лидер. У нас с этим были проблемы время от времени, но в итоге, всегда наши президенты договариваются друг с другом и выходят на конструктивную линию взаимодействия. И если это случится, признание Крыма и Донбасса, я уверен, что это случится, конфликт войдет в другую стадию. Панславизм окажется вне Украины. И окажется, что она уже окончательно ушла из нашей общей семьи.
Соответственно, чем больше мы укрепляем союз с Белоруссией, с нашими другими соседями, тем в большей степени Украина должна осознавать, что она теряет. Суверенитета уже нет, экономики – тоже», – отметил он.
«Мы сколько времени говорили Украине о том, что необходима федерализация? «Нет, она не нужна!». Исторические образования, которые традиционно были на территории нынешней Украины или бывшей Украины, точнее – бывшей, начинают приобретать свою субъектность. Мы видим, что Новороссия все равно возрождается. Все равно юго-восток тяготеет к России. Мы увидим еще и другие процессы, которые связаны с подтверждением этой самой регионализации. Это – очень важные процессы», – подытожил эксперт.
Спасибо!
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