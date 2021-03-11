Республика Сербская взбунтовалась против западных надсмотрщиков

11.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Народная скупщина Республики Сербской проголосовала за судебный иск против института Верховных представителей по БиГ за многократные нарушения Дейтонских соглашений.

Так парламент боснийских сербов отреагировал на намерение Запада продлить функции аппарата Верховного представителя по БиГ (Office of the High Representative – OHR).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Народная скупщина РС дала поручение правительству сербского энтитета сформировать международную команду юристов для подачи иска против Верховных представителей за нарушение Дейтонских соглашений и Конституции БиГ. Было также заявлено, что РС рассмотрит «начало переговоров о мирном разделении в БиГ, если переговоры между двумя образованиями и тремя составляющими народами не принесут плодов».

«Настало время закрыть OHR, и ответственность за будущее и функционирование БиГ должно стать исключительным правом и компетенцией жителей БиГ», – говорится в выводах Народной скупщины. Также депутаты парламента боснийских сербов считают, что БиГ должна взять на себя ответственность за свое собственное развитие в соответствии с Дейтонским соглашением и международным правом, но «если этого не будет в ближайшее время в повестке дня, следует начать переговоры о мирном отделении, в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций».

«Нам не нужен Верховный представитель для соглашения с бшняками и хорватами, потому что у него нет пожизненного мандата в БиГ. Нам нужны хорваты и бошняки, с которыми нам нужно достичь ключевой договоренности. Если они не хотят соглашения, они должны позволить нам самостоятельно управлять Республикой Сербской. В мире с собой и своими соседями….

Нет также единства в поддержке функционирования OHR в соседней Федерации БиГ, потому что законные представители хорватского народа неоднократно выступали за сворачивание этого института. Только бошнякская политическая элита настойчиво требует продолжения устаревшего международного протектората, который никому ничего хорошего и полезного не принес», – прокомментировал решение Народной скупщины РС сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.