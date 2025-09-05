Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин назвал «законными целями» войска «коалиции желающих», если они будут введены на Украину.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это втягивание Украины в НАТО. Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут приняты решения, которые приведут к долгосрочному миру, я просто не вижу смысла в их там нахождении», – сказал Путин.

Он заверил, что Россия будет исполнять в полном объеме достигнутые договроренности и уважать гарантии безопасности и для Украины, и для России. Однако пока их никто не обсуждал

Сенатор Константин Косачев напоминает, что «одна из главных первопричин конфликта – последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ».

«Если не интересно наше мнение, приходится напоминать о своих законных интересах в сфере безопасности иными средствами. Что и происходит сейчас… Первопричины конфликта будут устранены при любом раскладе», – заверил политик.

Сенатор Виктор Бондарев призывает рассматривать Дональда Трампа лишь как «доброго полицейского» на фоне «злых» европейцев.