Российские истребители идут в Иран, но Израиль боится поставок С-400

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Иран получит на вооружение российские истребители Су-35, которые в скором времени прибудут в страну.

При этом военные эксперты не считают, что это кардинально усилит воздушные силы Ирана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари сообщил, что истребители Су-35, заказанные Ираном из России, прибудут в страну в конце марта.

«Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого оружия скоро поступит в страну», – уточнил Хейдари.

В свою очередь военный аналитик Юрий Лямин обратил внимание, что Иран много лет не мог обновить авиапарк из-за международных санкций, в то время как его потенциальные противники в регионе вели массированные закупки новейших западных истребителей, а потому в регионе в сфере авиации сложился сильнейший дисбаланс не в пользу Исламской Республики.

«Сейчас против израильских F-35, F-15 и F-16, саудовских F-15 и Eurofighter Typhoon и так далее Иран может выставить в основном 45- или 50-летние F-4, F-5 и F-14, а также небольшое количество Миг-29, приобретенных более 30 лет назад, и китайских копий МиГ-21 примерно того же возраста. При этом авиапарк ВВС Ирана постоянно сокращается, так как, несмотря на все титанические усилия ремонтных предприятий, поддерживать в строю старые американские истребители, тем более без поддержки со стороны производителей, становится с каждым годом все тяжелее», — сказал Лямин «Коммерсанту».

По его мнению, в этих условиях «приобретение Су-35 в предполагаемых сейчас количествах позволит Тегерану лишь несколько выправить ситуацию, но общий баланс сил в регионе кардинально не изменится».

«Основным же средством сдерживания и ударной силой у Ирана по-прежнему будут ракеты и беспилотники», — считает Лямин.

При этом израильский военный эксперт Давид Гендельман отметил, что в Израиле внимательно следят за российско-иранским оборонным сотрудничеством на уровне как армии, так и экспертного сообщества.

«Сами по себе поставки Су-35 не изменят картину коренным образом, иранские ВВС как были, так и останутся отсталыми и не представляющими собой серьезного противника для ВВС Израиля. Больше беспокоят возможные поставки ЗРК С-400, что может создать дополнительные препятствия при нанесении израильского удара по иранским ядерным объектам, а также общее сближение Ирана и России в военной сфере. Это (в частности, благодаря российским финансовым вливаниям) может выразиться в расширении возможностей иранского производства ракет и беспилотников», – сказал эксперт.

Он считает, что «именно в этом основная опасность: Иран помогает России, поставляя беспилотники, не за красивые глаза, а потому что сам что-то получит от Москвы в военной сфере, и любое военное усиление Ирана для Израиля нежелательно».

Правда, Гендельман подчеркнул, что на текущий момент «Израиль воздерживается от публичных демаршей в адрес России и ведет дипломатическую борьбу на других фронтах, в том числе при помощи агитации за усиление санкционного давления на Иран со стороны европейских и других государств».