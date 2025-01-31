Российские мажоры ломанулись на СВО

Елена Острякова.  
31.01.2025 13:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Наблюдается «массовое паломничество» детей российской элиты на СВО за статусом ветерана боевых действиях, который дает приоритетное право на получение высоких чиновничьих должностей.

Об этом военный журналист Виктор Баранец заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наблюдается «массовое паломничество» детей российской элиты на СВО за статусом ветерана боевых действиях, который...

«Если человек для показухи приехал на фронт, пробыл там 60 дней (о, это много), 15-20 дней, получил статус участника и уехал к папке в Москву домой, я думаю, мы имеем право говорить о них как о дезертирах», – сказал Баранец.

По его словам такая «игра в патриотизм» злит и раздражает военных.

«Но есть плюс. Военные говорят, что когда в часть попадает внук министра или племянник бывшего президента, туда начинает поступать одежда исключительно великолепная, едят до отвала, патроны, боеприпасы и так далее, если маскироваться, то по полной программе. Говорят: нам с такими людьми легко воевать, но жалко, что они быстро исчезают», – сказал Баранец.

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