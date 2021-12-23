Российский газ пойдёт на Украину через Венгрию. Но скидок не будет

Новости Украины

Оператор газотранспортной системы Украины сообщил о достижении договоренности с венгерской стороной о получении до восьми миллионов кубометров газа в сутки. Киев будет получать российское топливо по виртуальному реверсу со значительной скидкой, опасается экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Наценка явно будет меньше рынка, так как Россия и Венгрия имеют долгосрочный газовый контракт. Венгрия и Белоруссия помогут Украине преодолеть энергетический кризис. Венгрия за счёт реэкспорта российского газа. Белоруссия за счёт продажи электроэнергии, выработанной на построенной Россией на российские деньги АЭС», – комментирует Царев.

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Однако киевский эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич сомневается, что венгры будут готовы заниматься благотворительностью – по его словам, все закупки по виртуальному реверсу обходились Киеву недешево.

«Украине никто существенно дешевле газ не продаст. Все равно на этом заработает какой-то трейдер. Я не видел дешевого газа, заходящего в Украину. Никто таким не занимается. Все зарабатывают бабки. А цены на газ колоссальные. Его почти никто не импортирует сейчас – он так дорого стоит, что не понятно, кому его продавать в Украине. Промышленные предприятия некоторые уже отказываются даже от подписанных контрактов», – сказал Марунич «ПолитНавигатору».

Он пояснил, что главный смысл соглашения с Венгрией, о котором сообщила украинская сторона, – возможность гарантированного получения до 8 млн кубометров газа. До сих пор аналогичная договоренность действовала только со Словакией, из которой Киев может «железно» получать 27 млн кубометров.

«Почему это важно? Коммерческие субъекты могут иметь двухсторонние контракты, но если нет договора об интерконнекте и нет гарантий мощностей, просто-напросто поставки могут не осуществиться. А этот договор дает железные гарантии. Это важно для Украины, потому что она может оказаться с дефицитом газа, и кроме как по реверсу его получить невозможно. К концу сезона газа может не хватить», – сказал эксперт.

Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что в соглашении с Венгрией присутствует коррупционная составляющая.

«Понятно, что в реальности это будет тот самый российский газ, что идет в Венгрию по «Турецкому потоку». Прикрываясь фальшивыми лозунгами свободного рынка, газовый монополист закупает дешевое топливо через посредников, с которыми делит сверхприбыль наценок, выжимая последние соки из украинской экономики и нищих граждан. И пока мы в европейском плену, никто не в силах отучить от этой наглой спекуляции украинских олигархов и их западных партнеров, совместно наживающихся на нашем горе», – комментирует Азаров.