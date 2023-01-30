Российский генерал: По F-16 на аэродромах Украины ударят «Кинжалы»

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России придется наносить удары по украинским военным аэродромам, где может появится боевая авиация западного производства

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

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Отметим, что ранее американское издание Politico, написало, что «идея о возможности передачи Киеву американских истребителей F-16 набирает все большую поддержку в Пентагоне». Кроме того, было указано, что на Украине подготовлены 50 пилотов, которые могут летать на F-16.

«Летчики говорят по-английски, за их плечами тысячи боевых вылетов, и они могут пройти обучение всего за три месяца, поскольку уже тренировались вместе с американскими военными на крупных летно-тактических учениях в 2011 и 2018 годах в небе над Украиной», – сообщило Politico.

В свою очередь Неткачев обратил внимание, что экипаж F-16 состоит из одного человека.

«Таким образом, судя по сообщениям газеты Politico о наличии в ВСУ полсотни англоговорящих пилотов, в Украине уже создан некоторый условный потенциал летного состава для формирования уже в ближайшие месяцы как минимум одного авиационного полка в составе до 30 американских самолетов», – сказал генерал «Независимой газете».

По его словам, чтобы затруднить применение истребителей F-16 с территории Украины, российским военнослужащим необходимо будет уничтожать аэродромную базу, в первую очередь взлетно-посадочные полосы, которые уже модернизируются.

«И идеальным оружием тут могут служить гиперзвуковые ракеты Х-47 «Кинжал», запускаемые с истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31К», – убежден генерал.

Он добавил, что сейчас несколько носителей «Кинжалов» МиГ-31К совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У задействованы в совместном летно-тактическом учении Вооруженных сил Союзного государства в Белоруссии.

«Ранее командование ВСУ уже сообщало, что 26 января ракеты Х-47 «Кинжал» уже применялись по стратегическим целям в Украине. Какие это были цели и откуда наносился удар «Кинжалами» – не сообщается. Но я не исключаю, что именно с территории Белоруссии. Это удобные плацдармы, и ПВО противника ввиду небольшой дальности нахождения от цели не сможет эффективно среагировать на удары «Кинжалов», – полагает собеседник издания.

Он прогнозирует, что в будущем такие атаки будут усилены.

«И усилятся удары именно по украинским аэродромам, поскольку ракета Х-47 имеет боевую часть массой около полтонны и очень высокую вероятность поражения цели. Несколько ударов «Кинжалами» будут способны на долгое время вывести из строя аэродромы», – резюмировал Неткачев.