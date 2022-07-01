Российский генерал: «Разговоры о контроле над Одессой считаю неуместными»

В ситуации подготовки Украиной при поддержке НАТО контрнаступления на юге перед Россией стоит задача удержать Херсонскую и часть Запорожской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев, давая оценку выводу российского гарнизона с острова Змеиный.

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«На фоне того, как Россия относительно долгий период пытается отвоевать территорию Донбасса и строит оборонительные рубежи на Николаевском и Криворожском направлениях, разговоры о контроле над Одесской областью считаю неуместными.

Сейчас в условиях, когда НАТО начинает новый этап военной помощи Украине и та готовит контрнаступление, перед российскими войсками стоят задачи на юге удержать Херсонскую и часть Запорожской областей, которые они контролируют», – сказал Неткачев «Независимой газете».