Российский генерал: «Разговоры о контроле над Одессой считаю неуместными»
В ситуации подготовки Украиной при поддержке НАТО контрнаступления на юге перед Россией стоит задача удержать Херсонскую и часть Запорожской областей.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев, давая оценку выводу российского гарнизона с острова Змеиный.
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«На фоне того, как Россия относительно долгий период пытается отвоевать территорию Донбасса и строит оборонительные рубежи на Николаевском и Криворожском направлениях, разговоры о контроле над Одесской областью считаю неуместными.
Сейчас в условиях, когда НАТО начинает новый этап военной помощи Украине и та готовит контрнаступление, перед российскими войсками стоят задачи на юге удержать Херсонскую и часть Запорожской областей, которые они контролируют», – сказал Неткачев «Независимой газете».
Он обратил внимание, что НАТО охотно откликнулось на новые призывы о военной помощи Украине.
«Они готовы обучить и перевести на стандарты НАТО все вооруженные силы Украины, а также модернизировать ее оборонную промышленность. Зеленский с помощью альянса явно хочет взять реванш. И пока не хочет мирных переговоров с Москвой», – подчеркнул генерал.
По его словам, Украина «пляшет под дудку США».
«И те показывают курс – глава Нацразведки США Аврил Хейнс прямо заявила о том, что «не считает возможным проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом», – резюмировал Неткачев.
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