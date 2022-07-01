Российский генерал: «Разговоры о контроле над Одессой считаю неуместными»

01.07.2022  17:54 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В ситуации подготовки Украиной при поддержке НАТО контрнаступления на юге перед Россией стоит задача удержать Херсонскую и часть Запорожской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев, давая оценку выводу российского гарнизона с острова Змеиный.

В ситуации подготовки Украиной при поддержке НАТО контрнаступления на юге перед Россией стоит задача...

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«На фоне того, как Россия относительно долгий период пытается отвоевать территорию Донбасса и строит оборонительные рубежи на Николаевском и Криворожском направлениях, разговоры о контроле над Одесской областью считаю неуместными.

Сейчас в условиях, когда НАТО начинает новый этап военной помощи Украине и та готовит контрнаступление, перед российскими войсками стоят задачи на юге удержать Херсонскую и часть Запорожской областей, которые они контролируют», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он обратил внимание, что НАТО охотно откликнулось на новые призывы о военной помощи Украине.

«Они готовы обучить и перевести на стандарты НАТО все вооруженные силы Украины, а также модернизировать ее оборонную промышленность. Зеленский с помощью альянса явно хочет взять реванш. И пока не хочет мирных переговоров с Москвой», – подчеркнул генерал.

По его словам, Украина «пляшет под дудку США».

«И те показывают курс – глава Нацразведки США Аврил Хейнс прямо заявила о том, что «не считает возможным проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом», – резюмировал Неткачев.

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