Российский генерал встревожен: «СВО плавно переходит на исконно русские территории?»

24.10.2022  12:45 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российское руководство не исключает, что украинские формирования предпримут попытку наступления вглубь территории РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Российское руководство не исключает, что украинские формирования предпримут попытку наступления вглубь территории РФ. Об...

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«Возникает вопрос: почему российские войска допускают масштабные обстрелы по территории РФ со стороны ВСУ? По данным Сладкова, под Шебекиным танки ВСУ «выходили и били прямой наводкой» по российским целям. Дальность эффективной стрельбы танков – около 2 км. Неужели так близко враг подошел к нашим границам? То есть спецоперация РФ плавно переходит на исконно русские территории?» – сказал генерал «Независимой газете».

Также он затронул вопрос создания оборонительных сооружений со стороны России, в частности так называемой «линией Вагнера».

«Суммируя эти данные, можно сказать о том, что российское руководство допускает дальнейшее наступление соединений ВСУ на территорию РФ. И тут хочешь не хочешь, надо переходить войскам РФ к долговременной стратегической обороне от противника. Что будет потом – покажет время», – резюмировал Неткачев.

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