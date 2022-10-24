Российский генерал встревожен: «СВО плавно переходит на исконно русские территории?»
Российское руководство не исключает, что украинские формирования предпримут попытку наступления вглубь территории РФ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Возникает вопрос: почему российские войска допускают масштабные обстрелы по территории РФ со стороны ВСУ? По данным Сладкова, под Шебекиным танки ВСУ «выходили и били прямой наводкой» по российским целям. Дальность эффективной стрельбы танков – около 2 км. Неужели так близко враг подошел к нашим границам? То есть спецоперация РФ плавно переходит на исконно русские территории?» – сказал генерал «Независимой газете».
Также он затронул вопрос создания оборонительных сооружений со стороны России, в частности так называемой «линией Вагнера».
«Суммируя эти данные, можно сказать о том, что российское руководство допускает дальнейшее наступление соединений ВСУ на территорию РФ. И тут хочешь не хочешь, надо переходить войскам РФ к долговременной стратегической обороне от противника. Что будет потом – покажет время», – резюмировал Неткачев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.