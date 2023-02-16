Россия должна до лета нанести Украине непоправимое поражение – Бессонов

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У России есть время до лета на то, чтобы разгромить украинскую армию, нанеся ей непоправимое поражение.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил военный эксперт, экс-глава пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессонова, иначе в дальнейшем НАТО может перевести украинскую армию на свои стандарты и бесконечно поставлять ей оружие и боеприпасы.

«Нам нужно нанести серьезный, критический ущерб Вооруженным силам Украины. Тотальный, непоправимый, который для них станет трагическим, желательно до лета. Потому что сейчас эти все заявления по поводу поставок НАТОвской техники, на самом деле, это серьезные вещи. Во-первых, поставки начинаются еще до того, как публично об этом заявят – это уже неоднократно мы замечали. То, что НАТО планирует перевести украинскую армию на стандарты НАТО в плане техники, перевооружить – это очень большая проблема. В первую очередь, не потому, что НАТОвская техника лучше советской или наших аналогов, а потому, что все страны НАТО, которые являются тылом Украины, смогут обеспечивать Украину неограниченными поставками боеприпасов к этой технике. Потому что реально советская техника у Украины на исходе, это заметно, и производств никаких нет. То, что было до начала военной операции, было уничтожено ракетными ударами – там у них были и мощности, которые 152-й калибр производили. Сейчас у них нет таких возможностей, поэтому поставка НАТОвского вооружения опасна именно тем, что у них будет неограниченный ресурс именно боеприпасов», – заявил Бессонов.