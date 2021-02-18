Россия должна готовить тех, кто положит конец «многовекторности» Лукашенко

18.02.2021, Москва, Владимир Гладков

При создании Союзного государства Москвой было упущено время, когда можно было работать на информационном поле напрямую с белорусским обществом. Хотя ситуация стала сложнее, остаются возможности готовить смену – тех, кто положит конец «многовекторностью» Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем говорить про какие-то ошибки российской власти обобщённой, то практически не было прямого диалога с белорусским обществом. Я понимаю, Батька этому препятствовал, но, тем не менее, в условиях единого информационного пространства можно было этому больше уделять внимание», – заявил Джангиров.

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«Раньше были возможности работать. Сейчас надо пытаться работать, но при этом работать с молодежью, у которой есть поколенческий конфликт с этой властью. Послушайте, не потому что власть плохая, а потому что она надоела. Причём, надоела, это, поверьте, очень большой позыв для молодых людей, свержение авторитетов. Проблема отцов и детей никем не отменялась, в политике тоже. Это поколенческий конфликт, который сумели канализировать в политический. Конечно, его нужно как-то решать, сможет ли власть Лукашенко самостоятельно его решить, я очень сомневаюсь, с точки зрения гибкости, гибкости подхода», – добавил эксперт.

... «Иначе, российско-белорусские отношения являются заложниками одного Лукашенко. Контрольный пакет у Лукашенко. Хочу, блин, это – а куда ж вы денетесь? А с другой стороны, он же всё равно показал – «а они же никуда не денутся, прибежали же меня спасать». Я утрирую, но – тем не менее», – сказал Джангиров.

«А видите, Лукашенко уже немножко отряхнулся, как-то огляделся, уже говорит: та, многовекторность – это наша принципиальная позиция», – отметил политолог.