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Визит Джо Байдена в Киев был согласован с Россией, чтобы избежать конфронтации между двумя ядерными державами. Об этом 20 февраля сообщило американское агентство Associated Press (АР).

При этом ряд западных СМИ продолжают лепить из Байдена героя, который настоял на встрече с Зеленским в Киеве, а не во Львове, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот визит стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство. Белый дом не стал вдаваться в подробности, но заявил, что незадолго до визита Байдена «основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтности», чтобы избежать любых просчётов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами», – отмечает АР.

При этом американское издание The New York Times (NYT) намекает, что киевские власти намеренно включили сирены воздушной тревоги во время мероприятий с участием Джо Байдена на улицах Киева.

«Байден в компании Зеленского осматривал Свято-Михайловский монастырь в центре Киева, где солнце отражалось от золотых куполов, когда зазвучала воздушная тревога. Следуя за двумя солдатами, несущими венок, лидеры прошли вдоль Стены памяти, где выставлены портреты более 4500 солдат, погибших с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году и впервые спровоцировала восстание на востоке Украины. Воздушная тревога прекратилась, когда Байден вернулся в кортеж и покинул монастырь. Сирены звучат в Киеве почти ежедневно, но этот рёв усилил напряженность момента», – пишет NYT.

В свою очередь, американский таблоид The Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с Зеленским во Львове или на границе с Польшей, но президент США сам выбрал Киев. По информации высокопоставленного чиновника Белого дома, одной из идей была встреча лидеров на польско-украинской границе в неустановленном месте, второй – встреча во Львове, который по соображениям безопасности подходил больше, чем столица.

«Тем не менее, Байден всё же выбрал Киев, ставший символом решимости с момента полномасштабного вторжения и являвшийся основной целью Кремля в начале войны», – пафосно отмечает издание.

В Киеве и Москве по-разному трактуют известие о том, что Байден уведомлял Россию о визите на Украину.

Печально известный политической проституцией депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко написал, что «Путина поставили перед фактом».

«Потому что, если обстрелять президента США, то через несколько часов Москва будет существовать только на старых картах – к чему нам и следует стремиться».

Российский политолог Алексей Ярошенко придерживается другого мнения.

«Байден, на секундочку, спросил разрешения у ВВП слетать в Киев. Визит фиксирует новое мироустройство, в котором США уже не настолько крутые, чтобы летать куда им вздумается без разрешения. Пелоси, кстати, гарантий безопасности от Китая не получала. Пелоси и не жалко, но и с китайцами можно было не согласовывать, всё равно ничего не сделают», – написал он.

Другой российский политолог Павел Никаноров считает, что оппоненты Байдена в США будут комментировать итоги поездки в Киев с сарказмом.

«В Америке ни у кого нет сомнений, что администрация Байдена именно согласовала с Москвой, услышав точные гарантии, а не перед фактом поставила. Потому что это полное безумие рисковать президентом. Не полетел бы Байден, если бы наши даже просто промолчали. Его безопасники бы не пустили. Они имеют право в таких случаях. А нашим артачиться и не давать гарантий – не было смысла, пока официально со Штатами не разорвали договор о взаимных гарантиях от случайностей. В Сирии сейчас этот принцип задействован без нарушений со стороны американцев. Пока не вышли мы из этого с ними соглашения – нет смысла самим нарушать. Так-то Байден имеет право на визит по формальным основаниям А поскольку визит Байдена прошёл «без происшествий», то теперь основное внимание республиканцев будет обращено на «бессмысленность и нелепость поездки», – объясняет Никаноров.