Россия готовит ответ на заморозку средств на Западе

Центробанк рассматривает возможность компенсации средств российских вкладчиков, замороженных за рубежом, за счет средств иностранных вкладчиков, замороженных в России.

Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сами финансовые институты, через которые активы наших граждан были заморожены, ведут с нами работу в иностранных юрисдикциях, готовят разные иски и переговоры. Мы со своей стороны смотрим, какие меры мы могли бы предпринять.

У нас была одна из идей. Так как ответно были заморожены активы нерезидентов из недружественных стран в нашей юрисдикции, там тоже скапливаются доходы от этих средств. Их можно было бы отправить на компенсацию потерь наших розничных инвесторов, прежде всего, массового инвестора.

Мы такие схемы обсуждаем. Есть и альтернативные схемы по размену», – сказала Набиуллина.