Россия готовит ответ на заморозку средств на Западе

08.11.2022  15:23 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Россия, Финансы


Центробанк рассматривает возможность компенсации средств российских вкладчиков, замороженных за рубежом, за счет средств иностранных вкладчиков, замороженных в России.

Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центробанк рассматривает возможность компенсации средств российских вкладчиков, замороженных за рубежом, за счет средств иностранных...

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«Сами финансовые институты, через которые активы наших граждан были заморожены, ведут с нами работу в иностранных юрисдикциях, готовят разные иски и переговоры. Мы со своей стороны смотрим, какие меры мы могли бы предпринять.

У нас была одна из идей. Так как ответно были заморожены активы   нерезидентов из недружественных стран в нашей юрисдикции, там тоже скапливаются доходы от этих средств. Их можно было бы отправить на компенсацию потерь наших розничных инвесторов, прежде всего, массового инвестора.

Мы такие схемы обсуждаем. Есть и альтернативные схемы по размену», – сказала Набиуллина.

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