Россия готовит удары по Киеву и высадку десанта в правительственном квартале – Соскин

Россия готовится к ударам по центрам принятия решений на Украине и переброске десанта в правительственный квартал Киева.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, для этого сейчас проводятся учения российских и белорусских войск на территории Белоруссии.

«На территории Белоруссии с 16 числа начались учения авиационные. Они их называют тактические авиационные, но по сути, это репетиция по нанесению ракетных ударов и высадки десанта на территорию Украины в центрах принятия решений. Откуда ракеты прилетели 14-го января в Киев и Киевскую область?

Фактически почти – система энергетическая в Украине добита. Еще таких один-два удара, уже заявлено, что X-22 взять нельзя, и С-400 тоже спокойно долетают до Киева, Житомира, Ровно, Луцка и Львова. То есть, он уже к этому всему готовился. И он заявляет, что надо бить по центрам принятия решений. Центр принятия решений – четко написано, – Киев.

Когда наши всякие эксперты и прочие твердят, что они не готовы, – они и не будут туда живую силу бросать. Они ориентированы бить ракетами, и они это могут сделать. Поразить в Киеве правительственный квартал и сбросить туда десантирование. Вот эти учения, которые они сейчас проводят на территории Белоруссии до начала февраля, они этой цели и подчинены.

То есть, надо поразить Верховный совет, Кабинет министров, Национальный банк – ветви власти надо поразить. Администрацию президента – оно все в одном месте находится. Надо их поразить и туда сбросить, например, 2-3 тысячи, в Киев, десанта. Ну и, конечно, есть спящая агентура и так далее. Надо в столице создать беспорядок. Как только начнется беспорядок, можно где-то прорваться», – заключил Соскин.