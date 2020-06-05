Россия хочет не свергнуть, а ослабить Лукашенко – мнение

05.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил поиграть в многовекторность, что привело к разбалансировке политической системы в стране.

Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

У него сложилось впечатление, что Лукашенко попытаться балансировать между Россией и Западом, поочередно делая ставки и шантажируя то одних, то других.

«И то, что он начал эту игру, в какой-то мере привело к разбалансировке политической системы. Россия выставила в Беларуси своего кандидата, Запад поддерживает своих людей. Ситуативно Запад и Россия даже информационно объединяются, создавая кризис для Беларуси, провоцируя оппозиционные настроения, поддерживая протесты и дестабилизацию», – полагает Бортник.

При этом он говорит, что Россия не стремится свергнуть Лукашенко, поскольку это может привести к власти прозападные силы, а пытается ослабить режим белорусского президента и вынудить его пойти на серьезные уступки.

«Для Запада это игра с надеждой на снижение влияния России на Беларусь. Цели обоих сторон остаются разными. Россия согласится сохранить Лукашенко при определенных условиях, при углублении интеграции. Западу же нужно создать для России в Беларуси такой же кризис, который они создали в Украине, или в худшем случае договориться так, как они договорились по Молдавии», – говорит эксперт.

Политолог прогнозирует, что Лукашенко скорее всего переизберется на второй срок.

«Он уцелеет, но выйдет ослабевшим игроком. Для переизбрания ему придется идти на сложные договоренности. Возможно, новый шестой срок для него может стать последним. И вся эта ситуация подтолкнет и самого Лукашенко, и белорусские элиты к определению преемника и переформатированию политической модели в сторону большей открытости, большей конкурентности», – резюмирует Бортник.