22.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Россия, Сербия
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Россия начала помогать Сербии бороться с коронавирусом




Как на государственном уровне, так и по инициативе общественников Россия подключилась к вопросу оказания помощи Сербии в борьбе с эпидемией.

Об этом сообщили российские и сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были переданы две оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием передвижные клиники, созданные на базе автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой четыре на четыре, – рассказал «Российской газете» руководитель представительства некоммерческой организации «Русская Гуманитарная Миссия» на Балканах Михаил Бондарь.- Мобильные центры работают не только в городах и районных центрах, но и в отдаленных и сложно доступных населенных пунктах».

По словам Бондаря, специальные машины были дополнительно оборудованы уникальными передвижными комплексами вентиляции легких, благодаря которым пациентам даже с тяжелой формой коронавируса может быть «оказана незамедлительная помощь и реализована безопасная перевозка к стационарным пунктам лечения».

При этом на сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что эта государственная организация готовится направить партию отечественных тест-систем для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в Сербию. До этого аналогичные тесты уже были направлены в страны Евразийского экономического союза, Иран, Монголию, КНДР.

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