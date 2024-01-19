Россия не ослепла с потерей А-50 – военкор Коц

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 16:47
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С уничтожением российского самолета ДРЛО Россия не «ослепла» – у нее еще остаются как самолеты данного типа, так и другие возможности раннего обнаружения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С уничтожением российского самолета ДРЛО Россия не «ослепла» – у нее еще остаются как...

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«Конечно, это очень большая потеря. А-50 – это самолет, с которого мы видели практически всю Украину, с которого можно было фиксировать пуски различных украинских ракетных систем, можно было передавать цели для наших ракетчиков, для наших самолетов. Это очень важная составляющая нашей воздушной разведки.

Ослепли ли мы после потери этого самолета – я думаю, что нет. Все-таки, есть разные возможности, есть технические возможности расширить наши радиолокационные средства. Есть у нас система «Ирбис», которую можно устанавливать и на Ту-214, и на Ан-26. Вообще, конечно, таких самолетов надо нам много, чтобы они могли действовать на разных направлениях – не только на южном направлении, но и над Белгородом, над Белоруссией, чтобы у нас было постоянное покрытие Украины полностью», – отметил Коц.

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