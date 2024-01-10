Чешские представители пытаются избежать ответственности за соучастие в ударе по Белгороду через поставку боеприпасов, которыми Киев совершил теракт 30 декабря.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30 декабря киевский режим, подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из РСЗО жилые кварталы Белгорода. Основной удар пришёлся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми. В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше ста человек. Никаких военных объектов рядом не было, именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян.

Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожалений. Напротив, некоторые из них даже оправдывали его. МИД Франции назвал террористические атаки на Белгород «реализацией права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН». Прискорбно, что французская дипломатия вслед за англосаксонской настолько деградировала.

Понимаете ли вы, что таким образом несёте ответственность за эти преступления? Целенаправленные атаки на жилые кварталы российских городов Донецка, Белгорода и Курска продолжаются», – заявил Небензя.