Россия официально в ООН: Чехия – соучастник теракта в Белгороде

Константин Серпилин.  
10.01.2024 22:36
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина, Чехия


Чешские представители пытаются избежать ответственности за соучастие в ударе по Белгороду через поставку боеприпасов, которыми Киев совершил теракт 30 декабря.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чешские представители пытаются избежать ответственности за соучастие в ударе по Белгороду через поставку боеприпасов,...

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«30 декабря киевский режим, подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из РСЗО жилые кварталы Белгорода. Основной удар пришёлся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми. В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше ста человек. Никаких военных объектов рядом не было, именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян.

Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожалений. Напротив, некоторые из них даже оправдывали его. МИД Франции назвал террористические атаки на Белгород «реализацией права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН». Прискорбно, что французская дипломатия вслед за англосаксонской настолько деградировала.

Понимаете ли вы, что таким образом несёте ответственность за эти преступления? Целенаправленные атаки на жилые кварталы российских городов Донецка, Белгорода и Курска продолжаются», – заявил Небензя.

Он напомнил реакцию России, а именно заявление президента Путина о том, что РФ никогда не будет наносить ударов по гражданскому населению Украины.

«Россия наносит и будет наносить удары по украинским военным целям и объектам инфраструктуры, которые поддерживают военный потенциал Киева», – подчеркнул постпред.

Он отметил трусливое поведение соучастников удара по Белгороду – Чехии.

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совбеза 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных граждан куда сложнее, чем прятаться за спинами старших товарищей по НАТО.

Не лучше в «цивилизованной демократии» ведут себя международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева. Никакой внятной реакции, за исключением общих слов на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило», – констатировал Небензя.

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