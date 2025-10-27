Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все предпринятые американцами усилия, Россия наладила поставки добываемого в Арктике природного газа в КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основной покупатель газа, китайская государственная компания China Oil & Gas Pipeline Network, почти не зависит от долларовой системы, что снижает риск вторичных санкций. Несмотря на санкции США и их союзников, направленные на паралич российской энергетики, Москва нашла способ продолжать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из проекта Arctic LNG 2 — ключевого объекта для ее экспортных амбиций», – пишет издание.

Указывается, что, согласно данным отслеживания судов, с предприятия в Китай уже отправлены 11 танкеров.

Конечной точкой стал порт Бейхай, который «превратился в важный транзитный узел для санкционного российского газа».

«Это выгодно как китайской экономике, так и российской военной машине. Пекин больше не боится реакции США», — жалуются западные аналитики в беседе с WSJ.

Отмечается, что США пытались остановить работу Arctic LNG 2, заблокировав поставки оборудования и логистику, однако «Россия сумела обойти ограничения, используя старые суда и «теневой флот», а Китай — как площадку для приема газа по сниженной цене».

«Хотя Россия сталкивается с нехваткой танкеров и снижением мощности из-за замены западных турбин китайскими, Китай продолжает закупки, игнорируя политические риски. По мнению аналитиков, это ставит под сомнение эффективность новых нефтяных санкций США против Москвы», – пишет WSJ.

Примечательно, что несколько месяцев назад Arctic LNG 2 вышел на рекордные показатели добычи газа. Так, 28 и 29 июня среднесуточный объем добычи на объекте достиг 14 миллионов кубометров газа — самого высокого показателя за все время.