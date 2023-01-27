Россия потеряла агентурную сеть на Украине

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За восемь с половиной лет тотального террора на Украине Россия фактически утратила свою агентурную сеть в этой стране.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, поэтому партизанское движение, как и работа диверсионных групп фактически невозможна.

«Нашу профессиональную агентуру за 8,5 лет, к сожалению, повыбили, потому что в атмосфере тотального диктата спецслужб украинских сложно работать. То есть там машина репрессий прошлась катком трижды по всему полю, вытоптав полностью то, что могло бы нам сейчас давать сколько-полезную информацию», – сказал военкор.

«Давайте констатировать, нет у нас партизан, нет диверсионной работы. 8,5 лет репрессивной машины, когда за любое подозрение в симпатии к России людей сажали. Самыми популярными статьями на Украине стали «измена родине» (что ж это за родина, которой так хочется отчаянно изменять), «пособничество террористам», «сепаратизм» и что-то такое, связанно с финансированием терроризма и так далее. Поэтому, конечно, тысячи людей до сих пор в тюрьмах по этим обвинениям и приговорам. Поэтому не смогли мы там подготовить сколь-нибудь серьезное подполье. Возможно, оно присутствовало на бумагах и в отчетах больших начальников, в том числе в погонах, возможно, именно это и было ошибкой на начальном этапе специальной военной операции, когда мы рассчитывали на поддержку изнутри. Но это та система очковтирательства, которая присутствовала раньше, присутствует еще и сейчас, когда доклады с низов не соответствуют реальной картине происходящего», – подчеркнул Коц.