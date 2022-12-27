Россия превосходит США по сокрушительной силе превентивного удара – эксперт

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России есть, чем ответить на «обезглавливающий удар» по Кремлю, которым, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, угрожают «неназванные официальные лица» в Пентагоне.

Об этом в своем ТГ-канале пишет директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нанесения превентивного удара, то мы технически готовы к нему гораздо лучше США — за счёт наличия гиперзвукового оружия средней (“Кинжал” и “Циркон”) и межконтинентальной дальности (“Авангард” и “Посейдон”). Конечно, сегодня в наших стратегических документах, в отличие от американских, превентивный удар не описан. Наш подход предполагает лишь ответные или встречно-ответные действия. Однако о возможности взять на вооружение “наработки наших американских партнёров и их идеи обеспечения своей безопасности” не далее как 9 декабря заявил в ходе визита в Киргизию лично Владимир Путин», – пишет Панина.

Эксперт считает, что внесение в ядерную и военную доктрины РФ положения о превентивном ударе развяжет России руки и «станет ушатом холодной воды на горячие головы в Пентагоне».

«Придётся уже им думать об этом как о нашей потенциальной возможности и ломать голову, как её предотвратить. Первым бить легче. Пусть в Пентагоне примерят на себя роль второго», – резюмирует Панина.

Лавров расценил как угрозу физического устранения главы российского государства информацию о том, что некие «неназванные официальные лица» в Пентагоне пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», – сказал Лавров.