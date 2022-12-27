Россия превосходит США по сокрушительной силе превентивного удара – эксперт

27.12.2022  22:26 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


России есть, чем ответить на «обезглавливающий удар» по Кремлю, которым, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, угрожают «неназванные официальные лица» в Пентагоне.

Об этом в своем ТГ-канале пишет директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России есть, чем ответить на «обезглавливающий удар» по Кремлю, которым, по словам министра иностранных...

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«Что касается нанесения превентивного удара, то мы технически готовы к нему гораздо лучше США — за счёт наличия гиперзвукового оружия средней (“Кинжал” и “Циркон”) и межконтинентальной дальности (“Авангард” и “Посейдон”). Конечно, сегодня в наших стратегических документах, в отличие от американских, превентивный удар не описан. Наш подход предполагает лишь ответные или встречно-ответные действия. Однако о возможности взять на вооружение “наработки наших американских партнёров и их идеи обеспечения своей безопасности” не далее как 9 декабря заявил в ходе визита в Киргизию лично Владимир Путин», – пишет Панина.

Эксперт считает, что внесение в ядерную и военную доктрины РФ положения о превентивном ударе развяжет России руки и «станет ушатом холодной воды на горячие головы в Пентагоне».

«Придётся уже им думать об этом как о нашей потенциальной возможности и ломать голову, как её предотвратить. Первым бить легче. Пусть в Пентагоне примерят на себя роль второго», – резюмирует Панина.

Лавров расценил как угрозу физического устранения главы российского государства информацию о том, что некие «неназванные официальные лица» в Пентагоне пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», – сказал Лавров.

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