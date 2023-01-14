«Россия усиливается и не будет останавливаться» – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
14.01.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия готовит своих новых военных специалистов и ликвидирует бюрократические процедуры в управление армией. Это свидетельствует о том, что сдаваться она не собирается, а лишь усиливает свои возможности.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит своих новых военных специалистов и ликвидирует бюрократические процедуры в управление армией. Это...

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«Они развернули дополнительно 16 учебных центров на базе высших учебных заведений, и начали готовить дополнительное количество людей для пополнения рядов Российской Федерации. Мы делаем вывод, что они не будут останавливаться и в дальнейшем будут наращивать свои усилия.

А теперь вопрос к господину Данилову: а сколько мы учебных центров развернули дополнительно хотя бы даже на базе каких-нибудь ПТУ, чтобы готовить большее количество населения, которое бы смогло, в случае необходимости, пополнить ряды ВСУ? Ни одного!», – отмечает Кривонос.

Назначение нового командующего спецоперацией, которым стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Кривонос посчитал усилением российской армии:

«Это означает, что они сделали выводы и начали работать напрямую, убрали несколько промежуточных барьеров бюрократических по передаче руководства собственными войсками. Это усиливает возможности русских. И то, что начальник Генерального штаба напрямую теперь будет принимать участие в руководстве войсками, это показывает, что они достаточно серьезно к этому относятся и в дальнейшем будут наращивать свои усилия».

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