Россия уже отбила 80% претензий Украины в морском арбитраже

02.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украина уже провалила около 80% требований в судебном споре с Россией, которую Киев обвиняет в нарушении международного морского права в Черном и Азовском море, а также Керченском проливе. Причиной этого стала некомпетентность чиновников МИД Украины и работа агентов влияния РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава фейкового представительства «президента Украины в АРК» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом избранная Украиной стратегия обращения во все международные суды (куда считается целесообразным), была верной. Но практика ее реализации говорит о том, что наш госаппарат очень уязвим со стороны государства-агрессора и в отношения бизнеса государства-агрессора.

Надо признать, что морская политика Украины в значительной степени обусловлена совместным с россиянами бизнесом, в первую очень, в сфере рыболовства. В таких условиях ожидать отсутствия влияния агентов влияния на наш МИД, на другие структуры, которые готовили соответствующие заявления, – сложно», – сказал Бабин.

По его словам, подготовка и подача исковых заявлений была непубличной, полностью закрытой от общественности и ученых.

«К сожалению, выбранная нами позиция приводит к тому, что Украина большинство своих позиций уже не отстояла. Это произошло не потому, что мы не правы, а из-за ошибочно избранной стратегии – мы все свои права выводили из суверенитета над Крымом, даже не думая, что этот вопрос может быть предметом обсуждений в суде.

В суде Россия цинично, но юридически верно начала апеллировать к тому, что статус Крыма является спорным. В итоге арбитраж признал наличие спора между двумя странами. А это – не вопрос морского права, это касается участков сухопутной территории.

Повторю – Украина тупо привязывала все требования в иске к суверенитету над Крымом. По моей оценке, около 80% всех требований в этом большом деле мы уже потеряли – из-за низкой компетентности тех, кто готовил этот иск, его закрытость от публики, из-за того, что МИД не привлекало не только украинских, но и западных экспертов», – сказал Борис Бабин.

Он сокрушается, что ответственные за ведение дела никому не известны.

«Для меня вообще вопрос – кто этим занимается? Какое конкретно должностное лицо в МИД готово сказать: «я отвечаю за этот процесс, я координирую деятельность СБУ, СНБО, пограничников, СВР, «Госрыбы», горадминистраций… Я координирую сбор доказательств». Я таких заявлений не слышал, начиная с февраля 2020 года ни от кого. Такое впечатление, что дело пустили на самотек», – сказал Борис Бабин.

В МИДе Украины нет грамотных людей, его сотрудников надо увольнять за некомпетентность.

«Мы проигрываем не только прямую войну, но и ту войну, где можно и стоит выиграть. Проигрываем из-за коррумпированности чиновников, из-за российского влияния на этих чиновников, из-за пороков госуправления, МИД и т.д.

Ситуация печальная. Без полной смены игроков на Михайловской площади (в МИД Украины), я не имею в виду министра, я имею в виду исполнителей, пока в МИД не будет людей, которые знают международное морское право, я бы не говорил, что мы можем вести эту юридическую войну», – сказал Борис Бабин.