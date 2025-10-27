Россия запускает по нам шесть тысяч УАБов ежемесячно – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия выпускает огромное количество управляемых авиабомб в месяц. Перехватить их крайне сложно, поэтому Украине нужны дополнительные ракеты и самолеты, чтобы усложнить России задачу по запуску УАБов с самолетов.

Об этом в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

