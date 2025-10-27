Россия запускает по нам шесть тысяч УАБов ежемесячно – украинский эксперт
Россия выпускает огромное количество управляемых авиабомб в месяц. Перехватить их крайне сложно, поэтому Украине нужны дополнительные ракеты и самолеты, чтобы усложнить России задачу по запуску УАБов с самолетов.
Об этом в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Порядка шести тысяч УАБов ежемесячно враг применяет по территории Украины. При этом он использует девять оперативных аэродромов и порядка 300 самолетов, которые задействованы для нанесения ударов, и самолетов сопровождения…
Наверное, лучше искать решения относительно ракет класса «воздух-воздух», которые могут быть прикреплены под крыло F-16, «Мираж», наших «МиГов» или наших «сушек» для того, чтобы отогнать российскую авиацию.
Условно говоря, легче лишить врага возможности применять такое оружие, чем пытаться бороться с тем количеством УАБов, зная, что тот же «Арсенал-54» активно занимается масштабированием производства и выпускает их в большом количестве.
Поэтому противодействие существует, но для этого нужна полная авиационная составляющая. Условно говоря, самолеты, которые могут запускать ракеты со 185 километров, плюс самолеты дальнего радиолокационного выявления, которые могут работать и как наводчики, и как системы детекции», – рассуждал Храпчинский в логике «если бы да кабы».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: