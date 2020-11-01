Русские бойцы не защищают Нагорный Карабах из-за Пашиняна

01.11.2020, Москва, Сергей Рулёв

Союз добровольцев Донбасса» отказался от отправки бойцов в Закавказье для поддержки армии Нагорного Карабаха. Об этом в Москве на съезде СДД заявил сопредседатель организации Александр Бородай.

Он заявил, что получает десятки обращений от ветеранов конфликта в Донбассе по поводу участия в защите Карабаха.

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Бородай подчеркнул, что армяне как христианский народ Закавказья исторически были союзниками России в регионе, и их защита является стратегической задачей для государства, которое считает себя хотя бы региональной державой.

По его мнению, Азербайджан не стоит рассматривать как самостоятельное государство, поскольку он является сателлитом Турции, и нынешний конфликт является таким, где Анкара принимает прямое участие.

Бородай напомнил, что Турция – это страна, с которой Россия на протяжении своей истории воевала больше всего. Нынешние экономические проекты с Анкарой он считает временными, сиюминутными.

«В целом стратегический вопрос – кого там надо поддержать – азербайджанцев (турок) или армян – для нас довольно очевиден. Это не поддержка из-за того, что так мы безумно любим армян. Есть интересы России и русского народа долгосрочные.

К сожалению, есть еще и очень конкретное «но». Армения с тех пор, как она ударилась в «незалежность», были искренне убеждены, что получат независимость и построят там Швейцарию. Но вышла такая «Швейцария», что кроме швейцаров там мало кто остался, да и те в последние годы интенсивно разбегаются.

«Независимая» Армения все эти годы висела на российских кредитах, деньгах. Если брать экономическую ситуацию, это что-то вроде эксклава РФ – Калининградской области. Только сама это не признает.

Армянам очень не везет с правительством. Там очень долго был у власти карабахский клан. Который был очень героический, но очень активно все воровал, что попадется под руку. Любые деньги из российского бюджета. Все знали, что последний премьер до Пашиняна как прямо деньги из российского бюджета получает, так едет сразу Монако и их просаживает. Он игрок.

Поэтому, когда устроили революцию, понять их можно – кого угодно может достать такая власть, что была в Армении. Она была абсолютно безобразна. Примерно такая, а может еще и похуже, как была власть на Украине к 2014 году. Как вы понимаете, власть Януковича тоже была чудовищно воровской.

Другое дело, что и в том, и в другом случае к власти пришли люди не лучшие, а, может быть, даже худшие. Единственное, что про Никола Пашиняна можно сказать более-менее с уверенностью – он, судя по всему, не вор.

Но это – единственное его позитивное качество. Другие – негативные. По сути дела, это американская агентура, мы все это понимаем. Сейчас в Армении сидит правительство, которое по отношению к РФ настроено, мягко говоря, совсем недружелюбно. Которое все это время, мягко говоря, не очень хочет присутствия российских добровольцев на территории Карабаха», – сказал Бородай, отметив, что, по его данным, некоторые представители СДД уже были вынуждены вернуться из Армении.

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«Пока никуда двигаться не надо. В Нагорном Карабахе русских добровольцев очень ждут. Власть Нагорного Карабаха, насколько мне известно, очень ждут, когда российская армия, добровольцы, кто-нибудь из РФ поможет. А вот власти в самой Армении не очень этого ждут.

Правда, прошла сейчас новость, что Пашинян все-таки обратился с письмом к Путину о помощи. Но очень долго тянулась вся эта ситуация. И мы понимаем, что и отсутствие обращения к Путину, и к ОДКБ связана с тем, что и сам Пашинян, и его американские советники были против любых контактов и уступок РФ.

Они, конечно бы, хотели, чтобы русские повоевали за Армению. Но при этом не очень хотели идти на любое сближение с РФ, которое неизбежно в таком случае», – подчеркнул сопредседатель СДД.

Бородай также обратил внимание на то, что сами представители армянской диаспоры, проживающие в РФ, довольно пассивны в деле отправки на фронт, а зачастую предпочитают заниматься вербовкой русских бойцов.

Учитывая 3-миллионную армянскую диаспору в РФ, отсюда могло бы отправиться хотя бы 30 тысяч человек на защиту Карабаха, однако такого потока не видно, отметил Бородай.

«Их в помине нет. И из США, и из Франции, где большие диаспоры, тоже не образовалось. Нет этих добровольцев. А вот русских там увидеть очень хотят!

Пока ситуация такова, что пока сидит Никол Пашинян, который пока принимает законы – буквально на днях он принял закон об уголовной ответственности за наемничество (раньше такого не было) – как-то очень проблематичная история.

Мои личные симпатии на стороне Нагорного Карабаха. Мне жалко армянских мужиков, которые там погибают. Потому что «большая Армения» находится под американским протекторатом благодаря господину Пашиняну. Но условия, как говорится, пока еще не созрели. Когда мы поймем что условия создались – тогда будет команда. А пока я призываю всех оставаться на местах, ждать и готовиться», – резюмировал Бородай.