«Русские поменяли тактику и продавливают нашу оборону» – Бутусов о ситуации в Артёмовске

Российские вооруженные силы в боях за город Артёмовск (Бахмут) начали использовать тактику ВСУ против них самих, прорываясь на широком фронте малыми группами пехоты под прикрытием артиллерии и бронетехники.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные оценки войны на Украине достаточно поверхностные и то, что озвучивается в западных СМИ, западными экспертами, все-таки, достаточно поверхностный взгляд на события, которые очень упрощены. Когда они анализируют, нужно отметить, что на самом деле российская армия достаточно боеспособная. Она уступает боеспособности украинской армии, действительно. Украинская армия за счет индивидуального военного опыта, за счет самостоятельного мышления определенного количества командиров и личного состава, не всех, действительно имела в начале войны значительное преимущество над российской армией. Но это не говорит о том, что она была небоеспособной. На самом деле боеспособность у России была, и она есть. Они пытаются сейчас получить боевой опыт, а у них уже большой опыт за десять месяцев, они пытаются его применить в структурных изменениях, в первую очередь, в тактике и стратегии. Мы бились и бьемся с очень мощным и хорошо подготовленным врагом. У которого есть, конечно, системные изъяны, но нет никаких оснований недооценивать мощь российской армии, которая была разбита в очень сложных и кровопролитных боях», – вещал Бутусов.

Он отметил, что российская армия учла свои предыдущие ошибки и наступает на Бахмут по новой тактике, которая позволяет ей продавливать оборону ВСУ и продвигаться вперед.

«Идет ожесточенная битва за Бахмут. Россия применяет там не просто новую тактику, а новую организационную структуру, большую частную армию российского олигарха Пригожина ЧВК «Вагнер». Они пытаются применить против нас тактику, которая раньше давала успехи всегда Украине. То есть тактика такого ползучего пехотного наступления. Теперь они пытаются использовать это против нас. Враг сосредоточил там средства усиления, значительное количество тяжелой боевой техники, артиллерии и значительные запасы снарядов. Там идут очень тяжелые бои. Там уже нет таких боев, как пару месяцев назад. Противник уже не пытается применить в качестве основного средства прорыва бронетанковые колонны, артиллерийское наступление. Сейчас основная тактика – это постоянные активные действия маленьких групп пехоты на широком фронте со взаимодействием с бронетехникой и артиллерией в качестве поддержки», – утверждал он.

«Поэтому сейчас тактика уже совсем другая, тактика опасная, враг действует активно, пытается учитывать свои ошибки. Они несут потери, но, к сожалению, и мы несем потери, и постепенно врагу удается продавливать нашу оборону на определенных направлениях», – сказал украинский пропагандист.