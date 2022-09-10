«Русские бросили на растерзание русских». Харьковчанин об отступлении

Новости Украины

Известный харьковский блогер Александр Кондрусик в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает о настроениях своих земляков после известия об отступлении российской армии из трех городов в области, где население оставлено на расправу украинским нацистам.

…В Харькове только и говорят сейчас о Балаклее, Купянске и Змееве. У многих там друзья и родственники. В Харькове у людей шок. Мне лично написал мой друг, которого я знаю 26 лет. Я уехал в Россию, он остался в Харькове. Я много раз ему говорил – уезжай! Ничего там хорошего не будет, по крайней мере, в ближайшем будущем.

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– Я дождусь наших – отвечал он мне.

И он ждал, и сейчас ждёт, и многие ждут.

Но этот точно ждёт. В свое время он учился в военном училище, потом погоны, служба, распад страны, погоны поменяли цвет, но он всегда оставался нашим. Наш общий знакомый, тот упоротым оказался на все мозги, особенно сейчас. Нет, он не побежал с оружием в руках защищать нэньку, он ещё до февраля уехал в Европу, у него давно есть там ВНЖ. Там сидит теперь, патриотизмом своим размахивает, но издалека на всякий случай.

А Сашка наш. Он звонил мне каждый день почти. Даже когда на его улицу прилетело и вынесло все стекла в его доме, он позвонил и сказал – я все понимаю, так надо. Потерплю, что там окна, их можно вставить… Не жаловался, не ругался, все понимал. И ждал.

Вы нас не подведите, говорил он мне. Людям тяжело, их ведь только одна сейчас мысль греет и не даёт сойти с ума – вы приедете, и все будет хорошо.

А сегодня он позвонил мне с утра и орал на меня благим матом, слова не давал мне вставить. А к вечеру напился и опять позвонил. Опять орал на меня, потом бросил трубку и написал вот это. Я сохранил лексику, и даже ошибки, с которыми он написал:

«Нет больше в Вас веры, русские предали и бросили на произвол и растерзание русских…. Грош Вам цена.. Извини что написал. Это крик души Но я верю ещё…».

Я просто промолчал. Мне нечего было ответить.

Я тоже верю…